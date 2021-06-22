Хромченко посоветовала женщинам с животиком модное платье, которое прячет недостатки

При этом наряд делает хороший акцент на женственности и выглядит привлекательно.

«Модный приговор» Первого канала встретил очередную участницу фэшн-преображения Гульмиру Закирову. Дама обладает хорошей фигурой и стройными ножками, но при этом имеет рельефный животик. Ведущие проекта сошлись во мнении, что ее излишне облегающие и короткие наряды портят все впечатление о ней. В итоге женщина выглядит вульгарно, а ее объемы в области талии выходят на первый план.

«Народный стилист», который решился переодевать героиню, уже во втором образе решил эту проблему, облачив ее в простое, но модное платье с пышной юбкой выше колен и свободным силуэтом, косуху и сапоги казаки. Образ понравился всем ведущим передачи без исключения.

«Вы омолодились, выглядите, как приличная состоятельная женщина, которая интересуется модой», — похвалил лук Александр Васильев. Он заметил, что теперь она выглядит не вульгарно.

Надежда Бабкина подчеркнула, что в таком платье не видно вообще никаких изъянов фигуры. Тем более мужчины любят, когда в образах женщин есть определенная доля загадки.

«Пожалуйста, коленки видны, наша героиня все демонстрирует. Даже если бы здесь не было сапожек, а были бы, к примеру, кеды или шпильки, или лодочки на плоской подошве, балетки… совершенно все равно. Даже, если бы ноги были голые, все равно это платье сделало бы свое дело – оно превратило бы женщину с проблемами в женщину без всяких проблем», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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