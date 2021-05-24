«Ощутила счастье»: жена Виторгана в фиолетовом платье-мешке вышла на шопинг с дочками

Ирина Млодик призналась, что плотный рабочий график и пандемия долго не позволяли ей пройтись по магазинам с наследницами.

Жена Эммануила Виторгана рассказала своим поклонникам, что из-за плотного рабочего графика в Культурном центре своего мужа стала забывать о маленьких женских радостях. Кроме того, свою роль сыграла и пандемия, которая заставила многих россиян соблюдать режим самоизоляции.

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Однако накануне она решила доставить себе удовольствие и пройтись по магазинам в компании маленьких дочек Этель и Клары. Супруга народного артиста нарядилась с малышками в женственные наряды, выбрав для себя фиолетовое платье-мешок.

«Дорогие мамочки, вчера поняла, что надо находить время ходить в магазины вместе с детками. Не просто заехать, быстро что-то выбрать и дальше бежать, а наслаждаться тем, что ты им примеряешь, и они сами уже выбирают, что им нравится, а потом покупать эти красивые вещи. Вчера ощутила прямо счастье, не побоюсь этого слова, ходя с ними по магазину! Обращаюсь к мамочкам и в том числе и к себе… Надо находить время, работа никуда не уйдет, а дети растут быстро», — поделилась она с подписчиками мыслями в личном блоге.

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