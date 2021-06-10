С кружевом: Хромченко показала красивое платье, которое омолаживает внешний вид

На «Модном приговоре» Первого канала преобразили зрелую героиню Надежду, которая со своим мужем Юрием готовилась отметить золотую свадьбу. По этому случаю стилисты проекта подобрали для нее роскошное кружевное платье в пол с завышенной талией.

Дама, которая немного комплексовала из-за своего животика и никогда не носила наряды с поясом, пришла в восторг от такого решения, ведь модель смогла скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства. Ее супруг заметил, что именно в таком облачении он мечтал когда-либо увидеть свою любимую. Эвелина Хромченко поддержала участников программы и прокомментировала образ.

«Это тот самый наряд, который отвечает за вашу женственность, красоту, мягкость, кокетство. Я вас поздравляю с этим платьем, это не просто медаль вашей женской привлекательности и шарму, это платье является современным, оно делает прекрасные омолаживающие действия, которые не вредят ни в каком возрасте, никакой женщине», — высказалась ведущая.

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