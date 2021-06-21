С лопатой и на шпильках: Подольская в платье на запах с поясом цвета Барби отметилась в Минске

Наталья Подольская уже много лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Девушка подарила ему двоих детей. Недавно пара отпраздновала шестилетие сына Артемия, а вот его брату Ивану на днях исполнится восемь месяцев. Певица быстро вернулась в форму после родов. Она была этому рада, так как первое время переживала из-за лишнего веса. Однако теперь артистка снова наряжается и посещает красные дорожки, светские рауты и вечеринки.

На днях Наталья в белом костюме с шортами она сводила родную сестру и маму в театр. Дома певица любит ходить в шортах. А вот 21 июня она приехала на свою родину в Минск. Девушка прогулялась по перрону, а потом отправилась в сад, где посадила дерево в честь своего дедушки Леши по папиной линии и еще одного дедушки Антон по маминой линии. Они прошли войну.

Подольская облачилась в платье на запах цвета фуксии, который также называют цветом Барби. Наряд миди подчеркнул ее талию и открыл стройные ноги. Туфли на каблуке в тон дополнили образ. Подольская надела солнцезащитные очки на цепочке. Она лопатой выкопала ямку для дерева. Девушка рассказала журналистам, как один дедушка потерял память и его долго не могли найти родственники, но в итоге нашли и вылечили.

Поклонники восхитились молодой мамой. Многие одарили девушку комплиментами. К слову розовый цвет актуален в этом сезоне, как и платья на запах, которые скрывают недостатки фигуры.

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