Ультрамодная: Подольская отметилась в сверкающем мини-платье с акцентом на талии

Наталья Подольская в прошлом году снова стала мамой. Девушка родила еще одного сына Ивана. Также у певицы и Владимира Преснякова подрастает сын Артемий, которому недавно исполнилось шесть лет. Звездные родители любят проводить время с наследниками. Однако артистка почти не сидела в декретном отпуске, так как не может жить без сцены. Она приложила усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуться в форму.

Теперь Наталья часто посещает светские рауты и вечеринки. Обычно ее сопровождает муж. Однако порой Пресняков остается дома с детьми, чтобы дать возлюбленной возможность развеяться или дать концерт. Так 10 июня певица приготовилась к выступлению. Она поделилась снимком, на котором похвасталась новым образом. Подольская позировала с танцорами, облаченная в двойное мини-платье с эффектом мерцания и декольте из черного гипюра. Босоножки на шпильках дополнили ее образ.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и талию. Девушка выбрала ультрамодный образ для выступления. Она радостью покрасовалась на камеру.

«Мы с котиками снова собрались радовать», — заявила звезда.

Поклонникам наряд певицы пришелся по вкусу. Многие отметили, что у фигура стала еще стройнее. «Какая стростинка», «Ноги как у Лободы», «Платье крутое», «Какая красивая, Наташа», «Прекрасное платье, ваши ноги в нем бесконечные», «Какие хорошие котики», «Как вы преобразились после родов», — стали писать пользователи Сети.

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