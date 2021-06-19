«Складки на штанинах смущают»: Подольская в двубортном жакете и мятых шортах появилась в театре

Певица Наталья Подольская накануне решила выйти в свет с сестрой-близняшкой Юлианой. Девушки выбрали культурный досуг и отправились в театр МХАТ им. Горького, где не так давно дебютировала Ольга Бузова.

Для культпохода Подольская выбрала наряд в стиле летний мастхэв. Она облачилась в белый строгий костюм с двубортным жакетом и шортами-бермудами, дополнив его акцентными туфлями цвета фуксия. Стилист Лена Червова прокомментировала модный выбор звезды, назвав его уместным с небольшими нюансами.

«Костюм с шортами – это облегченный вариант брючного костюма. Достаточно официальный наряд, но не столь вечерний. Только вот сидит на Наталье он не так удачно, как мог бы: жакет немного тянет в районе бедер. На размер побольше – и было бы идеально! Шорты по длине достаточно комфортно и органично смотрятся как в городе, так и в театре, потому что длина позволяет. Но если бы певица предпочла им юбку в бельевом стиле, было бы чуть более уместно в данной ситуации. Складки на штанинах немного смущают, но допустимы в том случае, если их происхождение связано с естественной ноской одежды и в целом понятно окружающим. А вот неудачно проглаженные – это уже неопрятно, за этим нужно следить.

Цветовая комплектация наряда очень удачная – молочный с фуксией. Яркий розовый в лодочках – это тренд сезона, и многие звезды, включая Наталью, это знают. А вот сумочку можно было выбрать формой посложнее, но в целом образ получился уместным», — отметила стилист.

А вот к сестре Натальи, Юлиане вопросов еще больше – если бы девушка прикрыла разрез на талии жакетом, было бы уместнее.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова — стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на Первом канале «Модный приговор».

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