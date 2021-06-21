«Делают талию еще тоньше»: Стеша Маликова покрасовалась в струящемся платье с воротником «Клодин»

Стеша Маликова не скрывает, что модой интересуется с малых лет. Так как ее папа Дмитрий Маликов, то девушка имела возможность путешествовать, посещать светские рауты и балы. Теперь она уже студентка пятого курса МГИМО. Наследница артиста успевает не только учиться, но и заниматься бизнесом. Она выпускает наряды своего бренда. Ей нравятся женственные образы, подчеркивающие юность и красоту.

На днях Стеша побывала с родителями на свадьбе друзей. На празднике она предстала в белоснежном платье в пол с открытыми плечами. Но днем девушка примерила другое платье. Она покрасовалась в саду в струящемся платье миди с цветочным принтом. Рукава-фонарики и воротник «Клодин» дополнили образ и придали женственности. Однако девушка предпочла для торжества другой образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядела дочка Маликова. Многие отметили, что этот наряд ее украшает. С ними согласилась имидж-стилист Екатерина Клинова, которая оценила аутфит девушки для портала Teleprogramma.pro.

«Стефания Маликова в этом платье такая свежая, летняя и нежная. Этот светлый оттенок и нежные цветочки ей к лицу. Увеличенный верх за счет рукавов-фонариков и расклешенная юбка делают талию еще тоньше , а фигуру изящнее. Платье трендовое за счет воротника „Клодин“, мелкого принта и актуальной длины миди. Можно сочетать с разной обувью — босоножками, кедами, туфлями на каблуке. В целом, на Стефании мне очень нравится платье. Оно подчеркивает ее молодость, нежность и красоту!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии» г. Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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