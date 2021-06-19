Одно лицо с мамой: Стеша Маликова в белоснежном платье в пол пришла на свадьбу с родителями

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вышли в свет с дочкой. Они побывали на торжестве у друзей.

Дмитрий Маликов не скрывает, что дорожит своей семьей. Он уже много лет счастлив в браке с Еленой Изаксон. Избранница подарила ему дочку Стефанию. А несколько лет назад суррогатная мать родила для них сына Марка. Певец легко справляется с делами и помогает растить малыша. Тем более, что дочка давно выросла и недавно перешла на пятый курс в МГИМО. Также она занимается собственным бизнесом.

В последнее время Стеша была занята тем, что сдавала экзамены. Лишь после сессии она с облегчением вздохнула и снова стала видеться с друзьями. А 19 июня девушка принарядилась, чтобы вместе с родителями выйти в свет. Они отправились на свадьбу к друзьям. Маликов сыграл на фортепиано и спел для молодоженов, которые станцевали медленный танец.

Также дочка Певица поднялась с родителями на сцену и произнесла речь. Она была облачена в белоснежное платье с ниспадающими рукавами и двойной юбкой. Часть наряда имела мерцающий эффект. Елена в свою очередь подчеркнула стройную фигуру блестящим брючным костюмом пастельного цвета. Обычно гости не приходят в белом на свадьбу, чтобы не затмить невесту. Эту ошибку и совершила Стеша, считают поклонники.

Однако многие восхитились юной особой и отметили, что она и сама будет очень красивой невестой. Более того, многие поразились ее сходству с мамой. «Стеша, у вас роскошное платье», «Красивая, наряд краше, чем у невесты», «Вам фаты не хватает», «С мамой просто как сестры», «Как вы похожи с мамой, одно лицо», — стали писать подписчики.

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