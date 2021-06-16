«Невероятно элегантно»: Стеша Маликова примерила летний костюм с леопардовым принтом и юбку в горох

Стеша Маликова редко появляется на публике. Дочка Дмитрия Маликова является студенткой и много сил тратит на учебу в МГИМО. Недавно она сдала экзамены и стала студенткой уже пятого курса. Примечательно, что несмотря на свою занятость, наследница артиста успевает заниматься собственным бизнесом. Она создает наряды для своих сверстниц. Каждый сезон девушка старается поддержать основные тренды.

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Примечательно, что Маликова часто носит наряды своего бренда. Девушка любит делать акцент на ногах, так как она привлекательная и юная. Так на работу 16 июня дочка певца отправилась в костюме карамельного цвета в бельевом стиле с модным принтом под леопарда. Ее наряд подчеркнул стройность девушки. Она также дополнила свой образ небольшой сумкой.

«Костюм взорвал директ. Сочетание бежевого и черного — невероятно элегантно», — заверила Стеша.

Позже она также примерила образ в стиле Джулии Робертс из фильма «Красотка». Наследница артиста облачилась в мини-юбку в горох и черную блузку с пышными рукавами-фонариками. На этот раз она подчеркнула свою стройную фигуру и особенно талию. Образы девушки приглянулись даже ее маме Элене Изаксон.

Поклонники в свою очередь одарили ее комплиментами. Наряды для лета молодой особы приглянулись многим пользователям Сети, которые следят за ее образами.

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