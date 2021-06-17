Розовый шик: 39-летняя Вера Брежнева в брючном костюме цвета Барби предстала на публике

Вера Брежнева является одной из самых известных экс-солисток группы «ВИА-Гра». Девушка успешно строит сольную карьеру. Вот уже длительное время она замужем за Константином Меладзе. Композитор является главным вдохновителем артистки. Этим летом они много времени проводят в Италии. Там у супругов есть особняк, где они любят отдыхать. Однако певица часто ездит на свою родину в Украину.

На днях Вера выпустила новый трек «Розовый дым». Она решила его презентовать на украинской радиостанции Energy. В студии девушка появилась в брючном костюме цвета Барби, который актуален в этом сезоне, а также в черном топе и кроссовках. Волосы блондинки были распущенны. Брежнева принесла для ведущих розовую сахарную вату, которую приготовила сама. Так она решила порадовать девушек.

В студии певица исполнила свой трек. Примечательно, что после эфира она с радостью подурачилась на улице, рассмешив ведущих, которые покидали работу. Поклонники в свою очередь были очарованы легкостью и грацией 39-летней артистки. Многие отметили, что розовый ей к лицу. Веру многие осыпали комплиментами.

«Веруня космос, люблю», «Какая ожившая Барби», «Почему розовый носите так редко?», «Ваш идеальный цвет», «Стройная, красивая», «Блондинка в розовом, как это стильно», «Образ на века», «Такая позитивная и легкая», «Любуемся вами», «Чарующая наша», — прокомментировали пост подписчики.

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