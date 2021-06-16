За руку с малышом: Шубская в шифоновом мини-платье с акцентом на талии предстала с Овечкиным на прогулке

Анастасия Шубская уже пять лет живет в браке с Александром Овечкиным. Именно с дочкой актрисы Веры Глаголевой спортсмен обрел свое счастье. Девушка подарила ему двоих сыновей. У пары подрастает Сергей, которому два года, а вот малышу Илье недавно исполнился один год. Влюбленные уже дважды провозили своих детей в Россию. Однако этой весной Анастасия успела только повидаться с родственниками. Вскоре супруги улетели отдыхать на море.

Пока Овечкин предпочитает не рассекречивать место отдыха. Ранее Шубская уже делилась кадрами с прогулок по пляжу. Каждый вечер она старается принарядиться. Если накануне девушка предстала в платье на запах, то теперь она выбрала шифоновый наряд. Жена хоккеиста облачилась в легкое мини-платье с акцентом на талии. Сланцы дополнили ее курортный образ. Волосы она собрала в пучок. За руку она вела младшего сына вместе с мужем, который был в шортах и футболке.

По всей видимости, после ужина Шубская переоделась. Она предстала уже в длинное платье с принтом. Девушка не удержалась в игровой комнате и покаталась на имитации мотоцикла. Игра пришлась хрупкой жене спортсмена по вкусу. Она получила массу эмоций.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. «Какие ножки», «Прекрасно выглядит», «Как можно так легко и грациозно ходить», У вас безупречный вкус«, «Такая вы элегантная», «Счастливая семья», — прокомментировали пост подписчики.

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