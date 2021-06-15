Счастливая семья: Шубская в платье на запах и шлепках Hermes запечатлелась с Овечкиным на отдыхе

Знаменитый хоккеист сделал семейное фото с женой и сыновьями. Они проводят это лето на море.

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой, которая ушла из жизни в 2017 году. Актриса успела побывать на роскошной свадьбе своей наследницы и Александра Овечкина. Теперь у супругов уже подрастают сыновья: двухлетний Сергей и годовалый Илья. Пара живет в США, но не так давно они проведали родственников в России, а затем улетели отдыхать на море, но не стали рассекречивать страну.

Поклонники подозревают, что Овечкин мог привезти семью в Дубай, который является популярным местом отдыха. Целыми днями пара проводит на пляже. Однако 15 июня Шубская принарядилась к вечеру. По всей видимости, они решили поужинать в ресторане. На совместном фото девушка позировала в черном платье мидакси на запах с принтом. Наряд подчеркнул ее талию, а шлепки Hermes дополнили образ.

Александр оделся с женой в одной цветовой гамме. Они держали на руках подросших сыновей, облаченных в шорты, как папа. Супруги запечатлелись вечером на террасе у столиков.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие одарили дочку Глаголевой комплиментами. «Какая красотка», «Настоящая леди», «Так выглядит счастливая семья», «У вас прекрасные малыши», «Теперь ждем дочку, она будет ваша копия», «Такая вы уточненная, прям леди», — стали писать подписчики.

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