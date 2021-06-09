«Пап, дай мне клюшку»: Шубская показала, как Овечкин тренирует двухлетнего сына на льду

Александр Овечкин является одним из самых известных российских хоккеистов. Он уже давно живет в США с женой Анастасией Шубской. Влюбленные вместе уже пять лет. Девушка подарила спортсмену сына Сергея, а в прошлом году у них родился еще один сын Илья. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не скрывает, что теперь одно из чего мечт, это стать папой дочки. Пока же он демонстрирует настоящую отцовскую заботу, когда проводит время с наследниками.

Этим летом Овечкин снова привез семью в Россию. Шубская не скрывает, что скучает по сестрам и племянникам, поэтому не может долго быть с ними в разлуке. Пока у хоккеиста есть свободное время он решил сводить старшего сына на тренировку. Минувшей зимой мальчик уже встал на коньки, а клюшку он научился держать еще раньше, чем ходить. Анастасия запечатлела, как ее муж с нежностью одевает двухлетнего наследника в форму.

«Пап, дай мне клюшку», — попросил Сергей.

Как только мальчик был полностью одет, то папа вывел его на ледовую арену. Он сразу встал в правильную стоку. Когда Шубская сделала их совместное фото, то в глаза сразу бросилось, что папа и сын даже стоят одинаково. Мальчик пока еще иногда падает, но при этом не плачет. По всей видимости, у Овечкина растет достойная смена.

Поклонники не перестают восхищаться семейной идиллией. «Пупсики», «Какой замечательный папа», «Это лучший кадр дня«6 «Милота зашкаливает», — стали писать пользователи Сети.

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