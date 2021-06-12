Семья на отдыхе: Шубская в комбинезоне-бюстье прогулялась по пляжу с Овечкиным и сыновьями

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Влюбленные живут в США, но часто приезжают на родину. Когда началась пандемия, избранница хоккеиста ждала второго ребенка. А когда у них родился еще наследник, то вскоре спортсмен привез жену и сыновей: Сергея и Илью в Москву. Тогда Шубская смогла увидеться с родными и отметить все праздники в кругу родных.

Недавно Овечкин снова приехал с семьей в Москву. Но на этот раз задерживаться в столицы они не стали. Хоккеист успел провести тренировку на льду для старшего сына. А вот 12 июня они приехали на море. Трогательным кадрами, на которых спортсмен в алых шортах и майке ведет за руку сына, тоже облаченного в шорты, Шубская поделилась в соцсети. Позже она тоже прогулялась по пляжу, облаченная в черный комбинезон.

По всей видимости, поплавав и позагорав, Александр и Анастасия отправились в роскошный отель. На этот раз хоккеист уже не только вел старшего наследника, но и второго посадил себе на плечи.

Поклонники предложили, что пара приехала отдыхать в Дубай. Этот курорт давно полюбился знаменитостям. Многие фанаты одарили супругов комплиментами. «Саша прекрасный папа», «Когда в семье одним красавцы», «Какая стройная и изящная Настя, прям красота», — стали писать подписчики.

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