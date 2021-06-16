«Хорошо, что есть люди, которые могут все!»: Фадеев «восхитился» заявлением Бузовой о ее силе

Актриса сказала на «Матч ТВ», что «может вытянуть всю страну».

Не утихают споры по поводу интервью Ольги Бузовой, которое она дала «Матч ТВ». Напомним, в эфире разразился скандал, в ходе которого Дмитрий Губерниев довел актрису до слез. Комментатор спросил звезду, какая футбольная школа ей больше нравится. Ведущая не нашлась, что ответить, затем журналист решил уточнить, продолжает ли экс-ведущая «Дома-2» пить по утрам коньяк. Девушка разрыдалась.

Ссору уже прокомментировали Дима Билан и Яна Рудковская, которые осудили спортивного комментатора за жесткость. Максим Фадеев тоже не смог молчать, однако он не стал осуждать кого-либо, а просто «восхитился» словами Ольги Бузовой, которая заявила, что способна на многое.

«Не будет хорошего спектакля, если я одна буду играть. Хотя я знаю, что могу вытянуть всю страну и все! И театр, и МХАТ, и всех! И я могу выйти на поле! Если я выйду на поле, я забью гол!» — сказала девушка во время эфира «Матч ТВ».

Видео с этим высказыванием композитор обнародовал в своем Instagram, похвалив знаменитость: «Хорошо, что есть люди, которые могут все!»

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