«Я ненавижу, когда все на одного»: Билан заступился за Бузову после скандала с Губерниевым

Как отметил певец, он все больше становится поклонником исполнительницы.

Музыкант Дима Билан в Instagram встал на защиту певицы Ольги Бузовой после скандального эфира на «Матч ТВ». Он заявил, что некоторые в последнее время стали забывать, что они вообще-то люди, а не звери.

«Я ненавижу, когда все на одного! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы — дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное!»

Дима Билан

Как отметил Дима Билан, многие говорят про Бузову, что ее история дутая и надуманная. Сам он так не считает. Певец с каждым днем становится все большим поклонником телеведущей. По его словам, Бузова, в отличие от некоторых «святых людей», остается человеком. Он пожелал подруге сил в этой борьбе.

Сама Бузова отреагировала на поддержку Билана: «Дима, столько грязи и хейта вокруг, но мы с тобой Козерожки, переживем все и всех. Спасибо тебе, мой друг, за твою любовь и поддержку», — заметила она.

Напомним, что недавно Бузова стала гостьей «Матч ТВ». Комментатор Дмитрий Губерниев в какой-то момент спросил ее, продолжает ли она пить коньяк по утрам. После этого телеведущая и начинающая актриса расплакалась.

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