«Я сказала ему лично!»: Рудковская заступилась за Бузову в скандале с Губерниевым

В минувшие выходные певица, телеведущая и начинающая актриса театра Ольга Бузова вновь стала героиней скандальных хроник. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, с которым девушка общалась в прямом эфире «Матч ТВ», довел ее до слез шутками, которые многие осудили. Подробнее — несколькими новостями ранее.

Среди поддержавших Бузову – многие знаменитости. Например, Дима Билан и Мария Погребняк, а также продюсер и светская львица Яна Рудковская. Она поспешила найти нужные слова для девушки и написала в комментариях:

«Оля, не расстраивайся! Считаю, что Дима не прав, и я сказала ему лично! Ты всегда страдаешь за свою искренность, но тебя и любят именно за нее! Ты все знаешь! Твои люди всегда с тобой! Люблю», — обратилась Рудковская к Бузовой.

Рудковская написала на странице Губерниева: «Дима, ты знаешь сколько лет мы знакомы и как я тебя уважаю, но в этот раз ты не прав! Просто даже по — человечески!».

Сторонники Ольги Бузовой в комментариях негодуют. Причем, они не только усыпали комментариями со словами поддержки свою любимицу, но и отправились в микроблог Губерниева и обрушились на него с критикой. Спортивный комментатор уже принес публичные извинения певице.

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