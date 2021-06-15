«Всем, кто читает книги, спасибо за поддержку»: Губерниев продолжил тонкий троллинг Бузовой

Телеведущий Дмитрий Губерниев в Instagram продолжил тонкий троллинг певицы Ольги Бузовой, с которой у него случился конфликт в прямом эфире «Матч ТВ».

Как отметил журналист, он всегда был поклонником легендарного советского тренера Анатолия Эфроса. Ворота в его команде, как напомнил комментатор, защищал Армен Джигарханян. Также он упомянул фамилии звезд прошлого, которые также имеют прямое отношение к спорту. Это такие личности из театрального мира, как Плятт, Вавилов, Дуров, Миронов, Броневой, Даль, Волков.

«И не будем забывать, Эфрос блестяще тренировал и женские команды! Как боролись за мяч Раневская, Яковлева, Печерникова. Нам такой футбол и такие наставникам нужны! Всем, кто читает книги, спасибо за поддержку!» Дмитрий Губерниев

Напомним, что во время эфира на «Матч ТВ» Губерниев, в частности, спросил Бузову, ближе ей футбол нынешней команды тренера Черчесова или советский Эфроса. Ведущая не нашлась, что ответить, после чего и разгорелся конфликт. Затем Губерниев спросил Бузову, продолжает ли она пить по утрам коньяк, после чего звезда разрыдалась.

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