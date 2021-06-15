Грация во плоти: Ани Лорак в белоснежном костюме и модных босоножках пришла на премию Family Awards

Ани Лорак не скрывает, что для нее семья всегда стоит на первом месте. Недавно она устроила два праздника для своей дочки Софии. В честь десятилетия девочки артистка сначала закатила застолье дома, а потом устроила вечеринку на природе. Для именинницы был испечен пятиэтажный торт, а также запущен салют. В подарок она получила куклу, о которой давно мечтала. На празднике присутствовал и бывший муж звезды Мурат Налчаджиоглу.

Но вскоре Лорак вернулась к работе. Она успела дать несколько концертов. Каждый раз на публике девушка появляется в элегантных платьях. А вот 15 июня артистка отправилась на Family Awards-2021. Певицу не могли ни пригласить на мероприятие, так как она замечательная мама. Для такого случая Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) принарядилась в белоснежный костюм с зауженными брюками и модные босоножки с двумя ремешками.

Певица попала под ливень, когда приехала на премию. Однако она предусмотрительно взяла с собой большой зонт. На премии Лорак позировала для фотографов. Ее наряд не пострадал из-за ливня. Она подчеркнула свою красоту.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки и стройность. «Каролина, как вам к лицу белый», «Вы просто настоящая леди», «Какая грация», «Очень красивая», «Такую маму нельзя оставить без награды», «Только хорошеете», — стали писать пользователи Сети.

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