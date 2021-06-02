Утонченная дама: Стриженова в блузке цвета фуксии и пальто с утрированными рукавами вышла в свет

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет разные передачи. Рядом с ней всегда находится муж Александр. Многие их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Артистка не скрывает, что для эфиров ей подбирают образы стилисты. А вот в обычной жизни она сама выбирает себе образы, предпочитая выглядеть, женственно, элегантно и стильно.

В последнее время Стриженова с радостью носит платья. На празднике у Кристины Орбакайте она предстала в платье в пол мятного цвета. А вот накануне телеведущая отправилась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Там отметили сразу несколько событий: 30-летие компании Bosco, 20-летие открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» и 10-летие премии Олега Янковского «Творческое открытие».

Для такого вечера Екатерина облачилась в черную юбку-карандаш и объемную блузку цвета фуксии. Образ дополнило пальто с утрированными рукавами с разрезами. Наряд подчеркнул ее тонкую талию.

Она насладилась выступлениями Пласидо Доминго, Владимира Спивакова и Дениса Мацуева. Артистка осталась в восторге.

«Подмосковные вечера», — написала звезда.

Поклонники в свою очередь восхитились утонченностью Стриженовой. Многие одарили ее комплиментами. «Какая же, Катенька, у вас интересная, насыщенная жизнь!», «Катя, вы удивительно красивая в любом возрасте», «Какой красивый наряд», «Такая тоненькая в этой юбке», «Очень стильная», — стали писать пользователи Сети.

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