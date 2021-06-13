«Как же круто»: старшая дочь Глюкозы в «мужском» костюме выступила на звездной тусовке

Певица Глюкоза накануне вступления в силу мер, связанных с распространением коронавируса, успела собрать обширную вечеринку в честь своего дня рождения и хрустальной свадьбы. Напомним, с 13 июня в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина ввели ограничения на работу многих публичных заведений.

Ксения Собчак, которая оказалась в числе приглашенных на празднике, заметила, что это была лучшая вечеринка «уходящего, безкарантинного сезона». Светская львица была очарована старшей дочкой Глюкозы и ее мужа бизнесмена Александра Чистякова. 14-летняя наследница звезды Лидия Чистякова-Ионова уже строит карьеру певицы под псевдонимом Lidus. Свои музыкальные способности она смогла показать на вечеринке родителей, выступив на сцене перед гостями.

«Как же круто, когда дочь поет на юбилее свадьбы родителей», — высказалась Ксения Собчак в личном блоге.

Отметим, что восходящая звезда вышла на публику в костюме с мужского плеча, которые сейчас в тренде. Ранее в похожем образе отмечалась на людях Клава Кока.

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