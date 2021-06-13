Подчеркнула талию: Собчак облачилась на светский вечер в струящееся платье с эффектом мерцания

Звезда посетила праздник Глюкозы в честь ее дня рождения и свадьбы.

Накануне певица Глюкоза устроила для своих гостей большую вечеринку в честь своего 35-летия и хрустальной свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым. Среди именитых гостей оказалась Ксения Собчак, которая охарактеризовала тусовку так: «Гуляем, как в последний раз».

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Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин приостановил работу ресторанов, ночных клубов и других заведений с 23.00 до 6.00 в столице из-за ситуации с коронавирусом.

«Это была лучшая вечеринка уходящего, безкарантинного сезона!» — написала телеведущая в личном блоге.

На празднике Ксения предстала в серебристом мерцающем платье с воротником «Клодин». Х-силуэтный наряд из струящейся ткани подчеркивал тонкую талию телезвезды и ее тонкие щиколотки. Образ журналистка завершила изящными лавандовыми туфельками на низком каблуке с узким мысом и сумочкой мессенджером.

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