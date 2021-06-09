«Хочу так ходить каждый день»: Клава Кока предстала на людях в мужском костюме и галстуке

Клава Кока поддержала тренд на маскулинные наряды, примерив мужской черный костюм с галстуком и белой рубашкой. Свой загадочный лук в духе агента 007 она завершила темными очками.

Певица настолько очаровалась своим образом, что написала в личном блоге: «Теперь хочу так ходить каждый день». И устроила опрос среди своих подписчиков, нравится ли им данный стайл.

А пока результаты голосования неизвестны, заметим, что о тренде на брутальные вещи в этом сезоне ранее говорил Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Историк моды уверен, что особенно притягательно мужские одежды смотрятся на женственных представительницах прекрасного пола, с выраженными линиями фигуры и чертами лица. То есть на таких, как Клава Кока. Ведущий проекта считает, что маскулинные наряды отлично подчеркивают дамскую сущность.

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