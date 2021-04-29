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Какое пальто мужского кроя отлично смотрится на женщинах, показал Васильев

Оно имеет актуальный сегодня принт, который некогда ввела в моду Коко Шанель.

Какое пальто мужского кроя отлично смотрится на женщинах, показал Васильев
Александр Васильев. Фото: Global look press

В этом сезоне актуальны как никогда среди женщин вещи, которые когда-то носили исключительно мужчины. Об этом заговорил Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

По мнению ведущего, особенно притягательно маскулинные наряды смотрятся на женственных представительницах прекрасного пола, с выраженными линиями фигуры и чертами лица. Мужские одеяния подчеркивают их дамскую сущность.

В качестве примера Васильев показал прямое двубортное пальто с модной сегодня клеткой «куриная лапка». Этот принт был изобретен в Великобритании, и его очень любил сын королевы Виктории Эдвард Уэльский. Принц часто появлялся в свете в брюках и жилете с таким рисунком. Затем в мужском костюме его стал использовать модельер Поль Пуаре, а в женской моде он популяризировался благодаря Коко Шанель.

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