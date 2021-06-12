«Скоро 9 месяцев»: Рудковская показала, как маленький сын в вязаном кардигане ходит по спальне

Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. Каждый год пара отмечает день знакомства. Светская львица подарила избранницу сына Александра. Мальчику уже восемь лет. Он успел проявить себя как модель, а также фигурист. Его тренирует папа, поэтому не удивительно, что ребенок не раз побеждал на соревнованиях. А в прошлом году у пары родился еще один сын, которого выносила суррогатная мать. Мальчик получил имя Арсений.

Примечательно, что Яна не брала декретный отпуск. Она предпочитает работать, посещать светские рауты и вечеринки. Продюсер не скрывает, что у нее есть помощники. К тому же, Плющенко всегда рад побыть дома с детьми. Светская львица всегда любила не только одеваться в люксовые наряды, но и наряжать близких. 12 июня Рудковская запечатлела, маленького сына в вязаном кардигане мятного цвета с капюшоном-колпаком. Мальчик ходит у кроватки и двигал стул.

«Арсюше скоро 9 месяцев и крестины!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как подрос малыш. Другие обратили внимание, что Яна нарядила кроху в тон кроватки. «Боже какая красота! У меня у самой маленькая доченька. Тоже сейчас учимся ходить», «Какое счастье!», «Какой зайка!», «Чудо чудесное», «Как уверенно ходит», «Какое милое видео!», «Ангелочек», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Рудковская и Плющенко мечтают о дочке, поэтому заверяют, что в скором будущем у них снова в семье произойдет пополнение.

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