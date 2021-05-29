Устроили танцы: Рудковская в пышном платье мидакси вышла на лед с Плющенко и сыном

Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. Они растят сына Александра, который пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. А в прошлом году у пары родился еще один сын Арсений, которого для них выносила суррогатная мама. Теперь любую свободную минуту супруги уделяют маленькому наследнику. Но в отпуск на Мальдивы они его не брали.

Примечательно, что Яна не уходила в декретный отпуск. Она признавалась, что не может оставить свою работу. Более того, жена Плющенко часто посещает разные мероприятия и сопровождает Сашу на соревнованиях. А 29 мая светская львица посетила ледовую арену вместе с мужем и сыном. Они все вместе вышли на лед и станцевали «Тыгыдык тыгыдык». Рудковская при этом была облачена в пышное черное платье с поясом. В одной гамме с ней оделись родные.

«Скоро вы все узнаете», — заинтриговали они поклонников.

Пользователи Сети редко видят Яну вместе с Евгением. Многие пришли в восторг от их странных танцев и восхитились семейной идиллией. «Женя конечно пластичнее всех. Такие правильные и красивые движения», «Счастливая и прекрасная семья», «Крутые», «Как красиво танцуете», «У вас очень дружная семья», «Какие вы классные», «Сашок круче всех исполнил!!!» — прокомментировали пост подписчики.

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