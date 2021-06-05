Показала ноги: Рудковская в платье из шифона с воздушным кейпом появилась на премии Муз-ТВ

Яна Рудковская любит восхищать публику. Она уже много лет собирает коллекцию люксовых сумок, обуви и аксессуаров. Наряды у продюсера только известных модных Домов. Для каждого появления на публике она продумывает свои образы. Недавно на вечеринке жена Евгения Плющенко предстала в трикотажном платье Chanel, а на премьере сериала с Натальей Водяновой она красовалась в пышном наряде Dior.

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4 июня Рудковская снова вышла в свет. Она не могла пропустить главное музыкальное событие лета. Для нее эта премия Муз-ТВ стала 15-той. Она пришла увидеться с друзьями и поддержать своего артиста Диму Билана. На ковровой дорожке блондинка предстала в розовом мини-платье из шифона с длинным, воздушным кейпом. Наряд Барби с объемными рукавами дополнили прозрачные туфли и сумка в тон.

Яна покружилась перед публикой. Обычно светская львица не показывает ноги и декольте, но на этот рах она сделала исключение. Позже она также устроила фотосессию с Биланом и поднялась с ним на сцену, когда певец отправился получать свою награду.

Образ звезды привел в восторг многих селебрити.

«Красота! Ноги огонь», — заявила Инна Маликова. «Какое волшебное платье!» — присоединилась Эвелина Бледанс. «Нежная, но сильная», — отметил стилист по волосам Павел Шефф. «Блестящая Яна, блестящее платье», «Эффектное платье, вы в нем красотка», «Три орешка для Золушки… напоминает, нежненько», — прокомментировали пост подписчики.

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