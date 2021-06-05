«Материнство – это тяжелый путь»: Рудковская рассказала, как назовет своего следующего ребенка

Продюсер Яна Рудковская заявила, что хочет, чтобы у них в будущем с фигуристом Евгением Плющенко на свет появилась девочка. Она даже придумала для нее имя – Катя.

«Материнство – это тяжелый путь, даже по здоровью. Мне – 46 лет. Для любой женщины материнство – это не только приятные ощущения. Надо было думать о родах раньше. Но раньше было некогда. И не получалось, если честно. Моя мечта, чтобы родилась девочка». Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, с мужем они вместе уже 14 лет. Они стали за это время словно одно целое. Семья, как думает продюсер, это намного больше, чем, к примеру, первая любовь. Она заметила, что несколько переживает из-за своего возраста. Рудковская, как известно, на семь лет старше мужа. Как заметила звезда, она очень много работает над собой. На Мальдивах набрала два лишних килограмма и сейчас худеет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что у Яны Рудковской двое сыновей от Евгения Плющенко. Она просто без ума от Александра и Арсения. Также у нее двое сыновей, один из которых приемный, от предыдущих отношений.

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