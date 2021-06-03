«Очень нежно»: Ани Лорак в белоснежном платье с открытыми плечами обнажила ножки на пляже

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она выпустила множество хитов и даже ездила на «Евровидение». Тогда брюнетка подружилась с Филиппом Киркоровым, который стал одним из ее самых близких друзей. Певица больше года назад развелась. Однако она даже не собирается грустить. В начале года девушка призналась, что влюблена. Поклонники заметили, что она похорошела и постройнела.

Недавно Лорак отдохнула на Мальдивах. Там она сняла новый клип на трек «Раздетая». Девушка исполнила роль русалки, которую выбросила на берег. А 3 июня она поделилась фото, сделанным на отдыхе. Певица позировала на песке в белоснежном платье с открытыми плечами и разрезом. Наряд не только подчеркнул загар артистки, но и ее стройные ноги. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) изящно сидела на пляже, демонстрируя свои формы.

Лорак засветила бюст без лифчика. Легкий наряд обрамлял ее бюст. Поклонники остались в восторге от наряда певицы и ее безупречной внешности. Многие отметили, что сражены ее красотой. «Сеееекс в каждом кадре!», — заявил Сергей Лазарев, когда увидел ее в белом платье.

«Я просто в шоке…как можно быть настолько красивой», «Вот это фигура», «Захотелось пойти качать пресс и ноги», «Очень нежно, стильно и по-настоящему искренне», «Каждый миллиметр тела прекрасен», «Ох, как кожа лоснится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.