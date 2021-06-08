«Плавают в невесомости своих фекалий»: Киркоров эмоционально ответил продюсеру Лободы

Короля отечественной эстрады задели слова Нателлы Крапивиной, которая заявила, что его с Давой на Кавказе порезали ли бы на шашлыки. Онв свою очередь обвинил певицу в плагиате выступления Бейонсе.

Каждый год премия Муз-ТВ проходит так громко, что потом еще месяцы обсуждает все, что происходило на ковровой дорожке или на сцене. На этот раз отличился не только Моргенштерн, который без стеснения выражал свое недовольство и грубил ведущим, но Даня Милохин, который пришел в анти-гендерном наряде. Привлек внимание и Филипп Киркоров, приехавший на машине с Давой в сопровождении десятка мужчин.

На премии присутствовала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она заявила, что на премии был цирк уродов. При этом девушка восхитилась своей подопечной, заверив, что всем до нее так далеко, как «Роскосмосу» до Илона Маска. Киркоров, который уже отдыхает в Дубае, не смог промолчать. Он записал видеоролик, в котором эмоционально и с применением нецензурной лексики ответил своей обидчице. Он также обвинил Лободу в плагиате, сравнив ее выступление на премии с выступление Бейонсе. Не только костюмы артистов, но и постановка в целом были во многом схожи.

«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом! Я не упрекаю вас! Ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров и есть популярность! Может, к счастью, многим артистам далеко до вас, потому что так честно плагиатить других артистов или, как вам удобно, честно сочинять чужое, не умеют. Девочки, где вы учились, я — преподавал! Сегодня я оказался в прекрасном месте и с высоты хорошо наблюдать суету. Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал этого от команды, которая представляет прогрессивную артистку. Ах, как вам всем аукнется! Закон бумеранга никто не отменял!» — заявил Филипп Бедросович.

«Нателла Крапивина, ты человек двойнях стандартов и теряешь хватку. Ущемлять гражданские свободы — вот это лютый прошлый век! Меня порезать на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях! Нателла, тебе явно нужен фактчекинг, который будет посты сверять с текущим этическим кодексом, а то есть грешки. Исключаю токсичных людей из своего общества. Я буду продолжать поддерживать талантливых молодых артистов. Вот космос, до которого вам, как до луны. Вы все еще ползаете, как гусеницы. И лишь судьба решит, раздавят вас или вы станете бабочкой», — добавил он.

Юсиф Эйвазов, Дава, Анна Седокова и другие артисты уже встали на сторону Киркорова. Многие поклонники тоже посчитали, что он прав в своих высказываниях.

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