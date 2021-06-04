«Мне круто в этом образе»: Даня Милохин появился на Премии «МУЗ-ТВ» в анти-гендерном наряде

Тиктокер облачился сразу и в мужские брюки, и в платье принцессы.

В столичном Дворце спорта «Мегаспорт» в эти минуты проходит самое масштабное светское мероприятие июня — церемония вручения Премии Муз-ТВ.

Особого внимания, как обычно, заслуживают наряды звезд. Мастер эпатажа, известный тиктокер Даня Милохин выбрал для появления на красной дорожке премии занимательный образ — антигендерный.

Молодой человек облачился сразу и в мужской костюм, и в женский наряд. Поворочиваясь к публике одной стороной, Даня Милохин демонстрирует свою маскулинность в черных брюках, пиджаке и ботинках. Поворачиваясь другой — показывает более нежную сторону. Здесь у Дани образ принцессы — пышное платье и туфля. Ходить так вряд ли комфортно. Но эпатаж есть эпатаж.

Журналистам Даня Милохин признался, что над имиджем на Премии Муз-ТВ он долго не раздумывал.

«Мне круто в этом образе», — заявил тиктокер тем, кто в этом сомневался.

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