«Это выглядит как свадьба, невеста – Фил»: Ургант распределил роли в «союзе» Киркорова и Манукяна

Телеведущий остался под впечатлением от появления звезд в паре на красной дорожке Премии Муз-ТВ.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале посмеялся над поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном. По его словам, звезды напоминали влюбленную пару — жениха и невесту — на музыкальной Премии Муз-ТВ.

«Филипп — молодец, сделал провокацию. Это же выглядит как свадьба, невеста — Фил».

Иван Ургант

Подшутил Ургант и над рэпером Моргенштерном, который устроил на премии грандиозный скандал. Как заявил телеведущий, музыкант выехал за наградой на инвалидной коляске и где-то зацепился пиджаком.

«Тимати вез его, как будто это ремейк фильма «1+1». Тоже чернокожий парень ухаживает за богатым инвалидом», — заявил Иван Ургант.

Музыкант Филипп Киркоров в последнее время всячески провоцирует слухи, что у них с Давидом Манукяном нечто большее, чем просто творческие отношения. Он недавно намекал, что этим летом они вместе отправятся в романтическое путешествие. Не исключено, что поп-король просто троллит своих поклонников и недоброжелателей, а Дава ему попросту подыгрывает.

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