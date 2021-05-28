Роскошь: Лобода в плаще с узором цвета карамели запечатлелась на борту частного самолета

Светлана Лобода не скрывает, что ей нравится выглядеть женственно. Она каждый свой образ продумывает до мелочей. Певица много путешествует, но даже во время перелетов выглядит безупречно. Благодаря пандемии артистка смогла больше времени уделять дочками Евангелине и Тильде. Однако этой весной постепенно жизнь в мире стала возвращаться в прежнее русло. Снова стали проводить премии, премьеры и вечеринки.

Недавно Лобода побывала на премии RU.TV. Она сначала предстала в легком наряде на красной дорожке, а потом выступила в алом платье с бахромой. Теперь певица собралась на Big Love Show, которое пройдет в Санкт-Петербурге. До культурной столицы девушка долетела на частном самолете. Светлана предстала на борту в молочных лосинах и кроп-топе. Образ в стиле спорт-шик дополнили кроссовки, а также плащ-халат с узором цвета карамели.

Сначала Лобода покрасовалась у трапа самолета. А через несколько часов она уже прогуливалась по роскошным апартаментам в отеле, где даже зеркало в ванной комнате было обрамлено золотой рамкой.

Поклонники восхитились образом артистки. Многие также отметили, что соскучились по ее выступлениям. «Невероятно красивый образ», «Сногсшибательная», «Красота спасет мир», «Богиня, вот это плащик», «Какой образ», «Классная со всех сторон», «Выступите в этом плаще», «Шикарная женщина должна выглядеть так», — стали писать пользователи Сети.

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