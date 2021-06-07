«Не узнать»: Кристина Асмус с модной челкой разочаровала поклонников

Кристина Асмус прославилась, когда снялась в «Интернах». Карьера девушки шла в гору. Она успела выйти замуж за Гарика Харламова. Однако несколько лет назад актриса стала регулярно оказываться в центре скандалов. Ее осуждали за откровенные сцены в фильме «Текст», а год назад она неожиданно развелась с мужем. После этого артистка не перестает экспериментировать с имиджем и стилем. Зимой поклонники удивились, когда она предстала с темными волосами и каре.

Вскоре Асмус вернула свой природный цвет волос, но ненадолго. Ради новой роли девушка снова решилась на преображение. Она покрасилась в каштановый оттенок и сделала стрижку пикси с модной косой челкой. По словам актрисы, она снимается в фильме с сербским актером Милошем Биковичем.

«Это образ для фильма „Хочу замуж“. Фильм, который мы уже месяц снимаем в Калининграде. Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история», — поделилась она.

Поклонники стали обсуждать преображение девушки. Недавно челку сделала Наталья Водянова, а вот Полина Гагарина предпочла сделать имитацию челки в прическе, собрав волосы в высокий хвост и кончики вытащив на лоб. Многие фанаты подвергли критике стрижку звезды, но нашлись и те, кто ее похвалил.

«Раньше было лучше…сорри», «Плюс 20 лет», «Не узнать», «Вы прекрасны в любом образе», «Кристиночка, это ваш образ на 100%! Вы очень ошеломительны и элегантны с такой стрижкой и укладкой. Просто нет слов», «Образ классный нежный, хрупкий , стильный. А личную историю жаль», «Вам очень идет», «Такая взрослая училка», — прокомментировали пост подписчики.

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