«Дочка окончила первый класс!»: Асмус показала наследницу от Харламова в школьной форме

Кристина Асмус показала поклонникам подросшую дочь от Гарика Харламова, порадовавшись окончанию учебного года. Настя на фото была облачена в школьную форму и выглядела очень довольной. Видимо, малышка, очень рада наступившим каникулам.

«Каникулы! Первые в жизни настоящие летние каникулы! Я не перестану удивляться и повторять — как летит время! Но правда… дочка окончила первый класс! Боже, уже второклашка! Не верится! Как же я горжусь тобой, моя нежная девочка», — написала Кристина в личном блоге.

Асмус сообщила, что ее дочь отличилась в учебном заведении способностями к математике и даже выиграла олимпиаду по этому предмету. Она растет очень старательной, коммуникабельной, любознательной, трудолюбивой.

«Тебя любит весь класс и все площадки города. Ты — невероятный боец, самый главный мой друг и лучший собеседник», — поведала звезда «Текста».

Напомним, Настя родилась зимой 2014-го года. В июне прошлого года ее родители объявили о разводе.

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