Мамина модница: Лиза Галкина в джемпере с воротничком «Клодин» покаталась на самокате

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза не дают скучать ни своим звездным родителям, ни поклонникам. В микроблоге шоумен Максим Галкин поделился домашним видеороликом, запечатлев как малыши на одном самокате рассекают по просторной гостиной их особняка в деревне Грязь.

«Ну вот! А ты говорила: упадем, упадем», — похвастался своим умением Гарри, прокатив сестренку на самокате.

При этом Лиза похвасталась модным луком. Дочка примадонны позировала в сером джемпере с воротничком «Клодин» и клетчатых брюках. Изюминкой образа малышки стали две задорные косички.

Ранее в один из дней, когда Гарри остался дома, он тогда немного приболел, сын Аллы Пугачевой приготовил для мамы сюрприз в столовой. Мальчик сам испек сдобные пышки с яблоками, корицей и морковкой. Несмотря на диету, примадонна полакомилась угощением, признавшись, что уже давно не пробовала такую вкуснятину.

Двойняшки любят проводить время на кухне. Так, они вместе готовили салатик со шпинатом, угощая полезной закуской к ужину своего папу.

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