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«Мы еще туда шпинатика добавили»: Лиза Галкина на кухне накормила отца салатиком по своему рецепту

Муж Аллы Пугачевой пришел в восторг от такого угощения. Он и не ожидал, что его дети умеют так вкусно готовить.

«Мы еще туда шпинатика добавили»: Лиза Галкина на кухне накормила отца салатиком по своему рецепту
Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин на личной страничке микроблога поделился свежими кадрами, подловив семилетних двойняшек Гарри и Лизу на кухне. Дети певицы Аллы Пугачевой похвастались своими кулинарными талантами. Малыши приготовили вкусный салат. Ведущий программы «Лучше всех!» первым попробовал эту закуску со шпинатом, выразив свой восторг. А вот Примадонна в кадре так и не появилась.

«Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита», — отметил Максим Галкин.

«Мы еще туда шпинатика добавили», — похвасталась Лиза.

«Боже мой! Итак это салат, я честно говоря уже попробовал! Это такое объедение», — похвалил маленьких поварят шоумен.

«Что ты смеешься-то?» — спросил Лизу ее отец.

«Я улыбаюсь и радуюсь, что у нас такой салат вкусный», — уточнила дочка Максима.

«Гарри, а ты овощной делаешь?» — спросил у сына шоумен.

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