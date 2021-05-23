«Мы еще туда шпинатика добавили»: Лиза Галкина на кухне накормила отца салатиком по своему рецепту

Максим Галкин на личной страничке микроблога поделился свежими кадрами, подловив семилетних двойняшек Гарри и Лизу на кухне. Дети певицы Аллы Пугачевой похвастались своими кулинарными талантами. Малыши приготовили вкусный салат. Ведущий программы «Лучше всех!» первым попробовал эту закуску со шпинатом, выразив свой восторг. А вот Примадонна в кадре так и не появилась.

Примадонна осталась в восторге от угощения. Она с удовольствием съела пирожок, похвалив сынишку за кулинарный талант.

«Тут морковка?»: Пугачева в столовой полакомилась булочками по рецепту сына Гарри

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«Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита», — отметил Максим Галкин.

«Мы еще туда шпинатика добавили», — похвасталась Лиза.

«Боже мой! Итак это салат, я честно говоря уже попробовал! Это такое объедение», — похвалил маленьких поварят шоумен.

«Что ты смеешься-то?» — спросил Лизу ее отец.

«Я улыбаюсь и радуюсь, что у нас такой салат вкусный», — уточнила дочка Максима.

«Гарри, а ты овощной делаешь?» — спросил у сына шоумен.