«Конфетка»: семилетняя Лиза Галкина в матовом бледно-розовом плаще полюбовалась цветами в оранжерее

Лиза Галкина в свои семь лет растет невероятно артистичным и любознательным ребенком. Вместе с братиком Гарри девочка учится в гимназии. Еще до школы малыши стали изучать французский язык, на этом настоял их папа шоумен Максим Галкин. Кроме того, дети умели читать, считать и писать. Так что к первому классу они были совершенно подготовлены.

Дочка Аллы Пугачевой уже проявляет интерес к моде. После дефиле в нарядах Галины Юдашкиной Лиза стала устраивать домашние показы мод, примеряя шляпки, платки и украшения именитой мамы. К этому Алла Борисовна относится спокойной. Еще в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале певица вспомнила, что ее наряды в свое время примеряла и Кристина Орбакайте. Как-то старшая дочка артистки даже забрала у мамы модную юбку с пайетками, настолько она ей приглянулась.

На свежем снимке в микроблоге Максима Галкина Лиза позировала в матовом плаще бледно-розового оттенка под фламинго и вязаном козырьке. Изюминкой образа стали плотные белые колготки. Утром дочка певицы заглянула в оранжерею, полюбоваться на цветы и растения. И в этот момент ее сфотографировал папа — Максим Галкин. Снимок по-достоинству оценила и украинская исполнительница Светлана Лобода.

«Конфетка!» — лаконично написала певица, восхитившись юной модницей.

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