Диета забыта: Галкин запечатлел, как Пугачева в столовой лакомится пышками с корицей

Примадонна не смогла отказать сыну, который приготовил для нее выпечку по собственному рецепту.

Алла Пугачева осталась в восторге от сюрприза, который для нее приготовил сын Гарри. Семилетний братик Лизы, оставшись дома, проявил свой кулинарный талант. Он побаловал звездную маму выпечкой по собственному рецепту. Максим Галкин запечатлел, как певица в столовой полакомилась пышками с корицей. Судя по довольному возгласу Примадонны, такие пирожки ей пришлись по вкусу. Ранее шоумен уточнил, что раз в год на день рождения Аллы Пугачевой у них на кухне пекут булочки по тому рецепту, который певица помнит еще с детства.

Алла Борисовна старается питаться правильно, она заметно постройнела после замужества. За что ее хвалил и историк моды Александра Васильев. Но ради сына певица забыла о всяких диетах, позволив себе попробовать пышки. Примадонна любит баловать себя вкусненьким. В одном из интервью артистка уточнила, что появляясь на светских раутах она может позволить себе только любоваться изысканными блюдами, пробовать деликатесы она не решается.

«Только не подглядывай!! Подойди поближе. И это тебе! Вот по моему рецепту», — похвастался Гарри, показывая маме выпечку собственного приготовления. «Тут морковка?» — поинтересовалась Алла. «Да, тут морковка, изюм, яблока, корица, лимон и еще сахар, ванильный сахар. Еще что-то там добавляли», — уточнил сын певицы. «Сынок, какой ты у меня умница, дай я тебя поцелую», — похвалила Гарри мама. «Ммм… Это гениально», — восхитилась Пугачева, попробовав пирожки.

Смотрите также: