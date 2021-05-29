«Любимый образ»: Навка в алом платье на запах в мелкий горошек и модных туфлях вышла в свет

Татьяна Навка уже много лет не только тренирует маленьких фигуристов, но и создает ледовые шоу. Она также успевает заботиться о дочке Надежде, которая занимается спортом и изучает несколько языков в свои шесть лет. При этом Татьяна часто совершает поездки, снимается в разных проектах и не упускает возможности увидеться с друзьями. Недавно она побывала в Кемерово на конференции. Там девушка отметилась в нежно-розовом брючном костюме.

Навка тщательно подбирает образы. Ей нравится выглядеть стильно. По всей видимости, 29 мая она не усидела дома и вышла в свет. В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых позирует в алом платье на запах с гороховым принтом и рюшами. Образ также дополняли модные черные туфли, облегающие стопу. Татьяна позировала с бокалом в руках у таблички «Добров пожаловать на фестиваль». Позже она примерила ковбойскую шляпу.

«Любимый образ Кармен, но в душе мечта о Белом лебеде! Пусть она сбудется в этом году, 2021 не подведи! P. S. Надеюсь, вы ждете так же, как и я!» — написала фигуристка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Тем более, что она выбрала наряд, который скрывает живот, корректируя фигуру, а также с модным принтом. В похожем образе недавно отметилась Анна Семенович. «Хороша!! Супер образ!!!», «Татьяна, во всех нарядах хороша! И в кедах, и в джинсах», «Прекрасный образ!», «Во всех вы, душенька, нарядах хороши! И в образах!» — прокомментировали пост подписчики.

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