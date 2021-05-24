«Красота!»: Татьяна Навка в нежно-розовом костюме с модными кюлотами предстала в Кузбассе

Татьяна Навка обычно много работает. Этой весной она тоже много путешествует. Недавно фигуристка ездила со своим ледовым шоу на гастроли. Она также готовит новый проект вместе с Петром Чернышевым. Однако на одном месте девушка не сидит. На днях она делилась кадрами из Красногорска, где помогла посадить деревья в поддержку благотворительного фонда. А теперь она оказалась в Кузбассе.

На новых фото Татьяна предстала в студии одного из телеканалов. Она давала интервью, облачившись в нежно-розовый брючный костюм с жакетом оверсайз и кюлотами. Ее лук дополняли белые лодочки. Фигуристка также сделала легкий макияж в тон и распустила волосы. Наряд подчеркнул ее стройные щиколотки. Спортсменка с помощью трендовых брюк кюлотов, которые скрывают лишний вес, по словам Эвелины Хромченко, преобразила фигуру.

А позже Навка отправилась гулять. Она насладилась природой в Кемерово. Девушка осталась в восторге от того, как прошел ее день. Она успела посетить Женский евразийский форум.

«Этим летом один из промышленных регионов нашей страны — Кузбасс празднует 300-летие! Прекрасный регион, отличный город и шикарная погода! Сегодня сложился потрясающий день, когда и активно поработать успела, так еще и немного погулять по городу! Красота!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образом спортсменки. «Как красиво и стильно! Брючный костюм, нежный букет роз! Все в розовых тонах», «Как идет розовый цвет», «Невероятный красоты букет и вы», «Нежная, невероятно женственная, стильная Танечка», «Костюм совпадение с цветами», — прокомментировали пост подписчики.

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