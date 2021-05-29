«Какая красота! Надя, молодец!»: Навка похвасталась школьным проектом своей шестилетней дочки

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она подарила ему дочку Надежду. Малышка занимается фигурным катанием, а также с малых лет занимается балетом, музыкой и учит иностранные языки. Родители часто берут наследницу в путешествия. Они стараются, чтобы она могла насладиться детством. В свободное время девочка гуляет, играет и видится со своими сверстниками.

Пока Надежда не учится в школе, но, по всей видимости, родители отдали ее в подготовительный класс. 28 мая Навка решила похвастаться тем, что ее дочка прочитала произведение Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и сделала свой проект по теме этой комедии. Девочка соорудила из картона и других вещей инсталляцию леса с феями и другими героями произведения. Татьяна запечатлела девочку в школьной форме столичного частного образовательно учреждения. На ней была рубашка и кардиган с вышивкой.

«Обалденный! Какая красота! Надя, какая ты молодец!», — похвалила спортсменка наследницу.

Она также сводила девочку в театр на постановку по произведению Шекспира в театр Петра Фоменко.

«К своим шести годам Надя уже прочитала „Сон в летнюю ночь“ и делала по нему проект в школу! К своему сожалению, при всей моей любви к Шекспиру, я не читала, но мне было безумно интересно. И вот узнала, что в театре Фоменко идет этот спектакль и вот… Я в полнейшем восторге! Великолепный спектакль, один из лучших, что я видела за последние несколько лет! Во-первых, один из оригинальных и целостностных сюжетов автора, который блестяще воплотили на сцене! Во-вторых, интересная постановка, красивые декораций, игра актеров на высшем уровне — все создавало атмосферу волшебного лета и передавало сложные внутренние и внешние взаимоотношения и переживания персонажей», — поделилась звезда.

Поклонники тоже похвалили дочку Навки. Многие отметили, что она растет очень смышленой. «Надя просто чудо ребенок, классная», «Какая прелесть эта Наденька», «Удивительная девочка… Слегка грустный, и вместе с тем одухотворенный взгляд…», «Старается, молодец», «Шекспир для нее рановато, возраст нежный», — прокомментировали пост подписчики.

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