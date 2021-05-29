Просто хит сезона: Глюкоза в белоснежных джинсах палаццо и кроп-топе посетила коктейльный вечер

Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, является известной певицей и актрисой. Если раньше многие пели ее хит «Гуляю с доберманом» и «Невеста», то теперь девушкой все больше любуются. В 34 года она может похвастаться модельной внешностью, а ее фигурой восхищалась даже Ксения Собчак. Ко всему прочему, артистка любит одеваться женственно и не боится носить облегающие наряды.

Однако накануне Наталья отправилась в магазин одежды, где ее друзья устроили коктейльный вечер. для такого случая певица облачилась в кроп-топ и широкие джинсы палаццо. пояс коричневого цвета дополнял ее лук. Бусы Chanel и миниатюрная сумка также завершали ее аутфит. Примечательно, что певица поддержала тренд на широкие джинсы. Подобный фасон недавно выбрали Вера Брежнева, а также Кристина Орбакайте.

«Было весело!» — заявила Глюкоза.

При этом она встретила большую собаку и не удержалась, погладив пушистого друга. Сама она тоже дома держит собак. Поклонники восхитились нарядом артистки. К слову, стилисты признавались, что палаццо моделируют фигуру и подчеркивают талию. Глюкозе удалось выгодно сделать акцент на своей стройности.

«Вы очень красивая девушка», «Красотка, как всегда», «Очень тонкая талия», «Хочется вами любоваться», » Наряд бомба«, «Вы словно сошлись с журнала», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: