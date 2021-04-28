Вытянула силуэт: Глюкоза в белоснежных джинсах и на каблуках посетила премьеру фильма

28 апреля в Москве состоялся показ комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало». Певица не могла пропустить премьеру, так как сыграла в фильме одну из главных ролей.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, является популярной певицей. Девушка обладает стройной фигурой и выглядит как топ-модель, поэтому даже молодые блогеры на нее засматриваются. Однако артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, с которым растит дочек Лидию и Веру. Однако это не мешает ей пробовать свои силы в кино. 28 апреля состоялась премьера комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало», в которой она сыграла одну из главных ролей.

В столичном кинотеатре Глюкоза появилась в одиночестве. Муж редко сопровождает ее на мероприятиях. При этом он позволяет ей носить любые наряды. На этот раз она облачилась в белоснежные джинсы прямого кроя и черный топ, вытянув свой силуэт. Ботинки на каблуке дополнили ее лаконичный образ. А пышные локоны придали ее аутфиту еще больше женственности. Девушка с удовольствием позировала поклонникам и фотографам. К слову, в белых джинсах в последнее время ходит и Наталья Водянова — известная модель.

Вскоре на красной дорожке появился Александр Ревва. Он был ее главным напарником в фильме. Стоит отметить, что это уже третья часть комедии. Артист пришел со своей женой Анжеликой. Посетил премьеру и режиссер Марюса Вайсберга, которого сопровождала Наталья Бардо, его возлюбленная.

Также поддержали Ревву и Глюкозу на мероприятии: #2Маши, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Клава Кока, Екатерина Климова, Мария Погребняк и другие звезды. Напомним, что большая премьера комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» состоится 6 мая.

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