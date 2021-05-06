Глюкоза в модном головном уборе и бомбере цвета еловой тени покаталась на катере с дочкой

Певица Глюкоза призналась подписчикам, что обожает города, построенные на воде, поэтому часто бывает в Санкт-Петербурге. На сей раз Северную столицу звезда посетила с 10-летней дочкой Верой.

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Для наследницы и ее друзей артистка арендовала комфортный катер, вот только насладиться прогулкой дочке не удалось в полной мере. Укрывшись уютным пледом, она тихо заснула.

А вот Глюкоза осталась вполне довольной своим водным променадом. При этом певица не забыла позаботиться о теплом и модном луке. На борту судна она предстала в бейсболке, которую Эвелина Хромченко называла в числе самых трендовых головных уборов весны и предстоящего лета. Кроме того, звезда примерила мерцающий бомбер необычного цвета еловой тени.

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