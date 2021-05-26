Именинница в модных палаццо: Подольская и Пресняков пришли на праздник к Варум

26 мая Анжелика Варум отметила свой день рождения. Вместе с мужем Леонидом Агутиным она собрала близких в ресторане.

Анжелика Варум не часто выходит в свет. Она счастлива в браке с Леонидом Агутиным уже больше 20 лет. Их единственная дочка Елизавета-Мария живет в США. Пара любит путешествовать, а вот на светских раутах и вечеринках встретить их большая редкость. Однако 26 мая певица отмечает свой день рождения. По такому поводу она решила собрать близких друзей в ресторане.

Гостями вечера стали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Они давно дружат с Варум и Агутиным. Для такого вечера Наталья выбрала необычный наряд. Она подчеркнула стройные ноги зауженными белыми брюками, которые сочетала с шелковой блузкой оверсайз. Бархатные туфли горчичного цвета дополнили ее образ. А вот ее муж предпочел наряд в стиле total black.

Во время застолья Агутин произнес тост. Он держал бокал и зачитывал приятные слова, вызывая улыбку на лице именинницы.

«С днем рождения, любовь моя! Тебя все любят. Не так как я, конечно, но любят, ибо как по-другому? Ты лучший человек на земле и восхитительная женщина! Будь пожалуйста здоровенькая и счастливая! И пусть твоя улыбка освещает наш светлый путь!!!» — заявил он.

После этого слово взял 86-летний Николай Петрович Агутин. Он заверил, что все становится приятно от вида Варум и попросил ее продолжать заниматься творчеством.

Позже Именинница сделала фото с гостями. Она была в рубашке с принтом и белоснежных брюках палаццо. Стоит отметить, что такой фасон брюк популярен. Ранее Ирина Пегова, Алсу и другие звезды отметились в похожих образах.

Поклонники в свою очередь поздравили Варум с 52-летием и восхитились ее красотой. «Ну как вы прекрасно выглядите! Анжелика просто королева!», «Уууффф, Анжелику не узнать, красотка», «Вы, всегда были и остаетесь стилем женственности и красоты», «Шикарнейшая пара! Анжелика, всего вам наилучшего», — прокомментировали пост подписчики.

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