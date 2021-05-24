«Ультрамодное решение»: Пегова в песочном костюме с брюками палаццо посетила Большой театр

Ирина Пегова многим знакома не только по ролям в кино, но и телевизионным шоу. Ранее девушка смогла победить в проекте «Танцы со звездами», а потом показать свой талант на льду в шоу «Ледниковый период». Примечательно, что многие хвалят актрису не только ща таланты, но внешность. В 42 года она любит вести активный образ жизни. При этом лишь недавно артистка похудела. За несколько месяцев она преобразилась.

Этой весной Пегова ездила на съемки в Санкт-Петербург, но недавно вернулась в Москву. Она все чаще носит платья в цветочек и подчеркивает стройные ноги. А на минувших выходных актриса побывала в Большом театре. Для выхода в свет она выбрала костюм песочного цвета. Наряд с жакетом и брюками палаццо дополняли черные туфли на платформе и сумка через плечо. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

Многие одарили комплиментами Пегову. Они посчитали, что девушка похорошела. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит fashion-стилист Ольга Блок.

«Костюм-тройка — это ультрамодное решение. И фигуре Ирины подходит сочетание приталенного жилета и брюк палаццо. Такие брюки вообще хороши для девушек , у которых явно обозначена талия и женственные бедра. Но вот выбор такой мнущейся летней ткани в сочетании с природным оттенком костюма для театра кажется странным. Ткань костюма выглядит очень по-летнему, из-за чего черные туфли на толстой подошве кажутся слишком тяжелыми. А культовые серьги van cleef & arpels однозначно слишком нарядные для этого костюма. Этот костюм намного гармоничнее смотрелся бы с летней обувью где-нибудь на летней веранде ресторана», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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