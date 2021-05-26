«Для смелых!»: Подольская покрасовалась в трикотажном костюме оверсайз цвета «сочной травы»

Наталья Подольская является не только певицей, но и мамой. В прошлом году она родила второго сына Ивана. Также у нее подрастает первенец Артемий, которому пять лет.

Накануне Наталья успела отметиться в трех нарядах. Она примерила пышное платье-бюстье небесного цвета на съемках и белоснежный костюм с пышными рукавами и лодочками цвета фуксия. Вечером артистка отправилась на вечеринку фестиваля «Жара». Там она покрасовалась в лавандовом костюме-тройке.

Однако Подольская также регулярно пополняет гардероб и повседневными образами. 26 мая она похвасталась новым брючным костюмом оверсайз. Трикотажный наряд с джемпером свободного кроя и брюками клеш цвета сочной травы скрыли все изъяны ее фигуры. Ко всему прочему, клеши вытягивают силуэт и делают визуально выше и стройнее.

«Мне очень нравится мой костюм, а вам? Смотрите, как интересно. Для смелых!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Молодая мама двоих детей получила множество комплиментов. Стоит отметить, что трикотажные наряды становятся все популярнее.

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