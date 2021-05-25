«Это не просто дочь для меня!»: Пугачева произнесла трогательную речь на юбилее Орбакайте

Алла Пугачева не так часто выходит в свет после того, как в ее доме появились двойняшки Лиза и Гарри. Однако после пандемии певица все же появляется на публике. Она видится с друзьями и посещает семейные праздники. Так, 25 мая Кристина Орбакайте устроила грандиозную вечеринку по случаю своего юбилея. Она решила отметить 50-летие с родными и друзьями, собрав всех в ресторане.

Именинница сменила в этот вечер несколько нарядов. На сцене она исполнила свою новую песню «Я Кристина Орбакайте» в мини-платье и сапогах. А вот гостей певица встречала в платье в греческом стиле. Позже она переоделась в более удобное платье с глубоким декольте. А вот Алла Пугачева облачилась в пышное платье нюдового цвета с цветочным узором. Наряд создал Валентин Юдашкин и дополняли его серебристые лодочки и пояс в тон.

Сопровождал Примадонну Максим Галкин, облачившийся в смокинг. После выступления Кристины слово взяла Алла Борисовна. Она произнесла длинную речь, растрогав зал. Артистка подчеркнула, что цифра 50 не вяжется с Орбакайте, как и многие люди в зале.

«Это не просто дочь для меня! Это мотивация моей жизни, это пример для подражания! Я никогда не была такой как она и не буду. Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса она осталась чистой, прекрасной, аристократичной, стильной и абсолютно нежной, как ребенок в 50 лет воспринимает жизнь и удивляется, что ее обидели, кто-то опоздал. Мы с Максом всегда удивлялись. Да успокойся!», — отметила она. «Дар — иметь такую дочь! Какая она трогательная! Какая она заботливая! Я молюсь каждый вечер за нее, это понятно. И за всех своих детей! Она все-таки первая, кто сделала меня бабушкой! А какие внуки! Аплодисменты! Намер уан — Дени! Наш удивительно талантливый, рыженький — Никита, его пока нет. Извините, он на репетиции мюзикла. Приходите на этот мюзикл. Он мне вчера прислал арию из этого мюзикла», — заявила Пугачева.

Она также пожелала наследнице быть счастливой не болеть и дальше делать то, что Орбакайте так любит — выступать. Гости едва сдерживали слезы. Хотя Примадонна успела несколько раз их рассмешить.

«Виват, Кристина! Виват, виват, виват!» — закричали Алла Борисовна и Максим.

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