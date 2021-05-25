«Горжусь тобой»: Алла Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения

Кристина Орбакайте 25 мая празднует юбилей, заслуженной артистке исполнилось 50 лет. Ее мама Алла Пугачева поспешила поздравить дочь с круглой датой, обратившись к ней на страничке своего Instagram.

«Люблю тебя. Горжусь тобой. С днем рождения!» — трогательно обратилась она к наследнице.

Напомним, старшая дочь Аллы Пугачевой появилась в браке певицы с артистом оригинального жанра Миколасом Эдмундасом Орбакасом. Пара распалась, когда Кристине было всего два года. В настоящий момент Орбакайте живет в Америке со своим мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

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